La Fiorentina è pronta a cambiare molti giocatori in estate, e la fascia sinistra potrebbe vedere diverse rivoluzioni. Dalbert, non ancora sicuro del riscatto, potrebbe tornare a Milano sponda Inter, con Biraghi che farebbe la strada opposta verso Firenze, per poi finire sul mercato. In questo caso, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i viola sarebbero intenzionati a puntare forte su Leonardo Spinazzola, ora alla Roma, dove non si è però ambientato alla perfezione.