Nuova suggestione di mercato in casa Fiorentina, con il gallo Belotti che sembra essere diventato l’obiettivo per la prossima stagione. Come rilanciato oggi da SportMediaset, l’attaccante piace infatti tantissimo alla dirigenza viola, anche se il suo arrivo è legato a futuro di Federico Chiesa. Sull’attaccante del Torino e della nazionale italiana ci sarà da battere la ferrata concorrenza del Napoli.