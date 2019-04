Con il campionato di Serie A sempre più vicino alla sua conclusione, ed una estate di mercato che si prospetta molto accesa, la Fiorentina sta muovendo i primi passi per la squadra del futuro. Nikola Milenkovic è un profilo molto ambito a livello internazionale, con una valutazione economica assai elevata, ed i viola stanno iniziando a tutelarsi in caso di cessione del serbo. Secondo quanto riportato da Violanews.com, il primo nome sulla lista della dirigenza viola per rinforzare la corsia destra è quello di Zeki Celik, terzino classe ’97 di proprietà del Lille, nazionale turco. Il ragazzo sta disputando una stagione eccellente in Ligue 1, e Corvino sembra già essersi mosso per sbaragliare la concorrenza, forte anche del legame con il procuratore del ragazzo, Fali Ramadani. I francesi hanno fissato il prezzo sui 10 milioni di euro, ma il lavoro del direttore sportivo viola e l’agente del giocatore potrebbero far calare le richieste.