La Fiorentina si appresta a vivere gli ultimi giorni di mercato con molti punti di domanda e ancora tanti nodi al pettine da sciogliere, uno su tutti la difesa.. Commisso ha già alzato il muro, soprattutto per il serbo, chiedendo ancora una cifra molto alta per entrambi, visto che si tratta di circa 40 milioni per il primo e 20 per il secondo, anche se la Fiorentina ha iniziato a guardarsi intorno.oltre che da Everton e Valencia, per poi rimanere in patria, anche se i viola hanno allacciato i rapporti, scegliendolo come eventuale sostituto di Pezzella o Milenkovic. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com,La Fiorentina ha già studiato anche la trattativa, trovando un River Plate disposto a sedersi al tavolo.Pradè e Commisso proveranno a confermare il blocco arretrato che aveva convinto Iachini nel post lockdown, ma hanno già gettato le basi per non farsi trovare impreparati qualora si presentasse una squadra con l’offerta giusta.