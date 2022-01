E' inevitabile, visto come stanno le cose, prendere spunto dalle parole di Barone e provare a capire cosa può succedere in caso di una clamorosa partenza di Vlahovic nel corso della prossima settimana. La Fiorentina, scrive La Nazione, è rimasta in contatto con il Cagliari per Joao Pedro e non molla il vecchio pallino Milik ora al Marsiglia; entrambe le operazioni superano di poco i 15 milioni come costo. Ma il mister X, il profilo sul quale i dirigenti viola stanno lavorando, potrebbe essere un altro attaccante dalla Bundesliga: il nome che viene fatto è quello di Patrik Schick, ex Samp e Roma, adesso in forza al Bayer Leverkusen con un contratto fino al 2025.