Considerando l'inserimento di Juventus e Lazio per Rino Gattuso, l'edizione odierna di Tuttosport scrive che la Fiorentina prepara anche un piano B che si chiama Ivan Juric. Il quale pure vanta tanti estimatori (dal Torino al Napoli) e quindi i viola non abbandonano nemmeno la pista estera: Abel Ferreira del Palmeiras, Marcelino dell'Athletic Bilbao, Paulo Fonseca in uscita dalla Roma fra i nomi che più circolano.