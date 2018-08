Era dai tempi di Batistuta e Baiano che la Fiorentina non faceva così tanti gol in una partita di campionato. (…) Questa è un’altra storia, che però inizia a intrigare la città. Che fischia chi fischia i Della Valle, marcando una spaccatura che non si riesce a sanare. Però un cambiamento c’è stato, e c’è un dato che lo spiega meglio di ogni altro: 20mila abbonamenti (ma la campagna è ancora aperta), tremila in più della passata stagione. Un aumento significativo. L’ultima volta che gli abbonamenti hanno avuto una crescita così importante è stato nel 2013, quando fu acquistato Gomez. Invece oggi Firenze si eccita nel ricordo della Fiorentina yé-yé, che proprio cinquanta anni fa (era la stagione 1968- 69) vinse il suo secondo scudetto, e corre dietro alla squadra più giovane della Serie A. Domenica sera l’età media dei titolari era di 23,45 anni. Con le sostituzioni è salita a 23,6. I più vecchi Pezzella e Vitor Hugo, 27 anni. E poi i marcatori, cinque giocatori in gol, età media 21,4 anni. In Europa solo il Lille, nella gara contro il Rennes, aveva una squadra più giovane di quella viola, 23,3 l’età media. Lo scrive La Repubblica.