Fuga non autorizzata da Firenze. Dopo il caso che ha riguardato Ronaldo e altri cinque giocatori della Juventus un mese fa, si rompe nuovamente la bolla dell'isolamento: sei giocatori della Fiorentina hanno violato la quarantena per rispondere alla chiamata delle proprie nazionali. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, si tratta di Pulgar, Caceres, Martinez Quarta, Vlahovic, Milenkovic e Amrabat.



SEGNALAZIONE - Cosa succede ora? Esattamente come accaduto ai giocatori bianconeri un mese fa, i calciatori viola che hanno violato la quarantena sono stati segnalati dalla Fiorentina alla Asl e alla Procura Figc, una mossa che tutela la società toscana.



PRADE' - Sul tema, nel corso della presentazione di Prandelli come nuovo allenatore, è intervenuto anche il ds Daniele Pradè: "​Personalmente in questa situazione non ci ho capito nulla. Noi siamo in bolla fino al 14 novembre, poi ieri la Fifa ci ha mandato un documento, con l’obbligo di far partire i nazionali. Servirebbe più chiarezza".