Sono giorni intensi per il mercato in generale, quindi anche per quello della Fiorentina. In attesa di veder concretizzarsi la staffetta serba in difesa con Milenkovic avviato verso il West Ham per una cifra tra i 15 e i 18 milioni (ultimi dettagli in fase di definizione) e Nastasic pronto a fare ritorno a Firenze, la città tiene il fiato sospeso a causa della situazione contrattuale di Dusan Vlahovic. La sensazione, tuttavia, è che tanto lavoro svolto nelle settimane passate non andrà sprecato, e che il ritorno del presidente Commisso, previsto per dopo Ferragosto, possa coincidere con un annuncio importante in tal senso. Ma non sono solo questi i punti all’ordine del giorno degli uomini-mercato viola.



ABBONDANZA – In molti parlano dell’assenza di un vero regista nella rosa attualmente a disposizione di Vincenzo Italiano, che però ha speso parole molto importanti per Erick Pulgar e sta dimostrando grande stima anche nei confronti del giovane Alessandro Bianco. Al momento, su questo fronte non si registrano movimenti concreti. Che, invece, saranno necessari nell’ambito delle mezzali, che sono ben sei per soli due posti. A sinistra Castrovilli, Duncan e Maleh; a destra Amrabat (che difficilmente verrà riproposto al centro dopo il flop dello scorso anno), Bonaventura e Benassi. Italiano è abituato a gestire rose profonde ruotando gli uomini, ma alla Fiorentina la pressione è maggiore, così come è minore la pazienza. E dunque c’è meno margine per sperimentare.



CORSIA DI SORPASSO – Tralasciando momentaneamente la parte destra, con la questione Amrabat in sospeso – il marocchino rientra oggi dopo l’operazione per pubalgia, avrà un colloquio con allenatore e dirigenza – sul lato sinistro Castrovilli è il titolare designato, con Duncan e Maleh a sgomitare per dargli il cambio in caso di necessità. Entrambi sono richiesti sul mercato, in maniera abbastanza evidente: Di Francesco, dopo aver avuto il ghanese a Sassuolo e a Cagliari, lo vorrebbe anche a Verona, mentre il Venezia neopromosso in A riaccoglierebbe volentieri il suo ex gioiellino in prestito. Una soluzione, questa, che la Fiorentina potrebbe accettare senza rischi, eppure secondo quanto ci risulta il centrocampista italo-marocchino sta piacendo molto a Firenze, e le valutazioni procedono in maniera intensa. Questo nonostante l’asse di mercato col Verona si sia raffreddato: Duncan al Bentegodi avrebbe facilitato il percorso verso il Franchi per Zaccagni e/o Lovato, che potevano interessare, ma alla fine il secondo ha accettato la corte dell’Atalanta e il primo si avvicina al rinnovo di contratto. La soluzione più semplice, dunque, è quella di prestare Maleh a Venezia o Spezia (anche gli Aquilotti sarebbero interessati), ma il ragazzo sta mettendo tutti in una piacevolmente sorprendente difficoltà.