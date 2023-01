Benche nelle ultime ore sembrava che l’operazione non potesse più essere portata a termine, nelle ultime ore la Fiorentina di Rocco Commisso ha fatto grandi passi avanti per portare a Firenze l’ex Torino Josip Brekalo. Come scritto dal Corriere dello Sport ieri Fiorentina e Wolfsburg hanno trovato l’accordo definitivo: dopo aver allentato la presa nei giorni scorsi, il club viola ha ripreso i contatti con l’esterno croato, tanto che già oggi potrebbe arrivare la firma del calciatore a fronte di un’offerta viola da circa 1,6 milioni a stagione fino al 2026 più un pagamento al Wolfsburg di 1,5 milioni più bonus.

In un incontro svolto a Milano, presenti lo stesso Barone in arrivo dalla riunione di Lega e il direttore sportivo Pradè l’intesa sembra esser ormai stata raggiunta ed oggi si attende l’annuncio ufficiale di Brekalo da parte della Fiorentina. Dopo un ottima stagione in Serie A in cui è stato protagonista con la maglia del Torino, e fu autore di 7 gol e 2 assist in 32 partite, adesso il croato è pronto a tornare in Italia.