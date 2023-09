La Fiorentina si avvicina a chiudere l'operazione in prestito con obbligo di riscatto per Arthur Theate. Secondo quanto scrive la Nazione, L'acquisto del belga dal Rennes è praticamente definito anche se prima il club viola dovrà chiudere per la cessione di Martinez Quarta, che piace al Betis Siviglia che non ha però ancora affondato il colpo.