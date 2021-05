La Nazione entra nel vivo di un mercato che, con la salvezza in cassaforte, può finalmente cominciare nelle sue trattative preliminari. I due nomi accostati "con decisione" alla Fiorentina sono quelli di Tommaso Augello della Sampdoria e Stefano Sensi dell'Inter. Si legge che il club viola sarebbe pronto ad aprire una trattativa vera e propria, in caso di via libera alla rivoluzione della rosa. Sensi vale 12-15 milioni ed il suo contratto con l'Inter scade nel 2024, in passato Pradè aveva cercato di portarlo alla Sampdoria e può giocare da regista. Operazione possibile, visto che l'Inter deve fare assolutamente cassa. Augello invece vale circa 5 milioni e il suo contratto lo lega alla Samp fino al 2025.