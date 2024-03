Fiorentina, senti Amoruso: 'La strada per la finale di Conference è spianata'

ha parlato ai microfoni di Radio Bruno dove ha detto la sua sulla partita di domani fra Fiorentina e Milan, la prima dalla scomparsa di Joe Barone: "La partita di domani sarebbe stata particolare a prescindere, ma la tragedia la resa ancora più speciale. Milan? E' una squadra molto simile alla Fiorentina, tanti alti e bassi e una difesa spesso disattenta. Ci sono stati alcuni problemi durante la stagione con Pioli e Leao. Sono una squadra che ti lascia giocare a calcio. Può farti molto male sugli esterni nonostante l'assenza di Theo Hernandez. E' obbligatorio non perdere palla nella nostra metà campo, perché ti puniscono velocemente."

"Da qui alla fine della stagione la Fiorentina deve pensare soltanto partita dopo partita. In Conference la squadra viola ha una strada spianata verso la finale, perché tutte le avversarie possibili sono inferiori alla Fiorentina. Kouame? Credo adesso stia bene fisicamente, mi aspetto che se dovesse essere chiamato in causa risponda presente. Riesce ad adattarsi a più ruoli ed è importantissimo per Italiano."