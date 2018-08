Il giocatore del Nancy Abou Ba ha rilasciato un'intervista a L’Est Republicain: "Con la Fiorentina c’è ancora qualcosa, ed è una situazione che mi interessa. È un grande club italiano, che conta anche in Europa ed è una possibilità che non posso ignorare. Non sono però dell’idea di dover partire per forza, ma di farlo se questo servirà anche economicamente al Nancy, ancora meglio. Dovessi restare sarà un piacere comunque