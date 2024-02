Fiorentina, senti Bergessio: 'Beltran è come Julian Alvarez'

L'ex calciatore della nostra Serie A Gonzalo Bergessio è intervenuto ai microfoni di firenzeviola.it dove ha parlato della Fiorentina e dei suoi calciatori argentini come Lucas Beltran e Nico Gonzalez: Nico al posto di Di Maria in Nazionale? È dura rimpiazzare il fideo, è stato un top player per tanti anni. Gonzalez è un grande giocatore, ma sono diversi. Nico ha già fatto tante partite importanti in Nazionale e si merita di essere lì, però sono giocatori diversi. Ognuno fa la sua storia, Di Maria rimarrà per sempre tra gol e vittorie, e sono contento per lui perché è un ragazzo eccezionale, una grande persona”.



BELTRAN - La Fiorentina è stata intelligente a prenderlo, ora deve dargli il tempo di ambientarsi. Non tutti arrivano in Italia e fanno subito bene, lui è ancora un ragazzo e col tempo si troverà meglio e inizierà a fare gol. È molto simile a Julian Alvarez, può fare bene nel calcio italiano. Per i difensori gli attaccanti come lui sono i centravanti più difficili da marcare, può diventare importante per la Fiorentina in futuro”.



BIRAGHI AL CATANIA - Cristiano in quel momento era giovane giovane, ma già si vedeva che poteva fare cose importanti. E infatti essere il capitano della Fiorentina non è una cosa semplice, quando crescono così i ragazzi che hanno giocato con me sono davvero contento per loro. E lui è un bravo ragazzo, sono felice per lui, gli auguro il meglio