Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Daniel Bertoni, ex difensore argentino della Fiorentina, ha parlato così di Lucas Beltran, attaccante in arrivo alla Fiorentina dal River Plate: "È il tipo di attaccante di cui la Fiorentina aveva bisogno. Si muove su tutto il fronte d’attacco, quando la squadra perde palla è il primo a pressare, buon piede, sa dialogare con i compagni. Nel River giocava così, da punta unica, con tanti centrocampisti intorno. La Viola fa lo stesso: con Nico Gonzalez che può dare di più perché ha grandi potenzialità, Ikoné, Bonaventura che è un giocatore straordinario. Lo seguo dai tempi del Colon, da lì lo ha richiamato il River Plate appena Julian Alvarez è andato al Manchester City. Ecco, Lucas è quel tipo di giocatore, che sa giocare fuori area, dare assist. Ha tutto per dimostrarlo".