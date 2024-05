è intervenuto questa mattina ai microfoni di firenzeviola.it dove ha parlato del momento della Fiorentina che ha appena ottenuto l'accesso alla finale di Conference League: "È stato un successo molto bello, sono contento per la Fiorentina e per un allenatore che per due volte di fila è in una finale europea. Io ne so qualcosa, la Fiorentina aveva dentro una grande voglia di rivincita. L'augurio che gli faccio è di portare a casa questo trofeo. Ho visto una squadra umile, ha messo in evidenza le proprie caratteristiche ma ha aggiunto anche umiltà. Così ha raggiunto il risultato".

"Andrà a giocare in un campo dove ho giocato anche io col Milan una volta. È molto molto caldo, i tifosi greci sono straordinariamente attenti ad aiutare la squadra nei momenti di difficoltà e a far sì che i giocatori rendano al 110%. Uno deve pensare che quello che ha visto finora è tutto vero, ma servirà ancora qualcosa in più. Ci vorrà una partita con molta molta attenzione".