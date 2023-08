Alessandro Diamanti è intervenuto in diretta a Radio Serie A dove ha detto la sua anche sulla Fiorentina: "La Fiorentina a Genova ha fatto una grande prestazione. Ha grande entusiasmo, sta apprendendo sempre di più gli schemi del suo allenatore. La stagione è appena iniziata, quindi non penso che ci saranno i giocatori stanchi. Poi Italiano può dare fiducia a tutto il gruppo, ha una rosa importante. Se lui pensa che tutti i giocatori abbiano lo spirito giusto la viola può fare un bel campionato. Nico Gonzalez è importantissimo, per le cifre di adesso 40 milioni sono pochi. Per il gioco di Italiano è insostituibile, sta facendo bene in Serie A. Poi penso che il ragazzo non voglia andare via da Firenze"