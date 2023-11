Ai box per la rottura del crociato, Dodò scalpita per tornare. Il difensore della Fiorentina ha parlato al sito del club viola. Ecco le sue parole.



RITORNO - “Sto bene, non vedo l’ora di tornare a giocare. La riabilitazione va alla grande, mi sento bene sia fisicamente che mentalmente. Dopo l’infortunio ero distrutto, anche perché pochi giorni prima il ct del Brasile mi aveva detto di volermi convocare. E’ stato davvero un duro colpo, ma fortunatamente ho la mia famiglia al mio fianco. E non appena tornerò in campo mi colorerò i capelli di viola. L’ultima volta che l’ho fatto ho anche segnato. Penso che il prossimo mese potrò tornare ad allenarmi con i miei compagni. In questi giorni mi è parso di volare".



COMMISSO - "Ogni volta che ci vediamo lo abbraccio: lo chiamo babbo. I tifosi viola? Sono unici, non ne ho mai visti come loro neppure al Curitiba“.