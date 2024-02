Fiorentina, senti Freitas: 'Italiano è l'ultimo dei problemi, è l'allenatore del futuro'

L'ex dirigente della Fiorentina Carlos Freitas è intervenuto in un'intervista concessa ai colleghi di Radio Bruno. Queste sono le sue parole sul momento dei viola: "Serve ripartire vincendo una partita, poiché la fiducia viene con i risultati. Ieri non ho visto la partita ma ne ho viste tante della Fiorentina in questa stagione. Ad un certo punto sembrava la favorita per uno dei piazzamenti europei, oggi è in evidente calo. Dico sempre che in certe piazze si spende poco per poter arrivare nei primi 4, ma troppo per rimanere fuori dall'Europa. Per fare un cammino insieme serve una coesione di tutto l'ambiente, entrambe le parti, tifoseria e società, devono venirsi incontro e capirsi."



GENNAIO - Quando arrivai io a Firenze tutti parlavano ancora di Mammana... A Firenze c'è sempre grande aspettativa, ma le ripercussioni incidono più sui tifosi che sulla squadra, non credo che i giocatori ne risentano. Come se ne esce? Adesso serve cuore caldo e testa fredda, ripartire dalle qualità evidenti dell'allenatore e della squadra. Italiano? Ha una qualità indiscussa, credo che sia l'ultimo dei problemi della Fiorentina. Ho un grande ammirazione verso di lui, è l'allenatore del futuro."