Fiorentina, senti Galli: 'Nico Gonzalez non ha il carattere per fare il leader'

L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli è intervenuto ai microfoni di Lady Radio dove ha parlato del momento dei viola e non ha risparmiato qualche critica a Nico Gonzalez: "Torino-Fiorentina? Nel primo tempo la Fiorentina non ha demeritato ma delle due il Torino aveva fatto qualcosa in più, erano più pronti per la partita, fisica e con tanti scontri, non un granché tecnicamente, l’arbitro poi ci ha messo del suo, secondo me il secondo giallo nei confronti di Ricci è stato troppo severo. La Fiorentina però non è stata brava a cogliere l’opportunità, Milinkovic ha fatto due parate per i fotografi, non ci sono mai state occasioni troppo pericolose."



GONZALEZ - "Ho la sensazione che quando Nico Gonzalez è tornato abbia perso la freddezza e la spavalderia sui calci di rigore, ha bisogno di stare bene fisicamente, di essere sempre molto concentrato, se pensa di essere superiore agli altri torna nella mediocrità, va saputo gestire, ha dei grandi colpi ma non va coccolato troppo, va stimolato. Non ha il carattere per fare il leader, le doti tecniche non ti portano automaticamente ad essere un leader. Leader ci nasci, è di carattere, lo diventi solo se vuoi diventarlo. Come accade per i portieri. Questo non si compra con i gol e con lo stipendio."