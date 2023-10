Gino Infantino è intervenuto in un'intervista ai microfoni di Olé. Queste le parole del centrocampista della Fiorentina: "Giocare per la Fiorentina è un onore. Il calcio italiano è diverso da quello argentino, ma ho la fortuna di giocare con amici come Nico Gonzalez, Beltran e Martinez Quarta. Sono felice e stiamo facendo molto bene, ma siamo ancora all'inizio. Obiettivi? Già essere qui è un grande traguardo. Adesso voglio giocare il più possibile e sognare lo scudetto. Ringrazio la società per avermi dato l'opportunità e ora devo godermelo e sfruttare al massimo"