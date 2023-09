Il nuovo acquisto della Fiorentina Yerry Mina non ha ancora trovato spazio con la Viola, mentre nel match di ieri con la Colombia il difensore ha giocato l'intera partita. A mettere in risalto il motivo per cui Mina non si è ancora visto in Serie A è stato l'ex ct dei colombiani Jorge Luis Pinto, che a Radio Caracol ha commentato la dubbia forma fisica del giocatore: "Non condivido la scelta di far giocare Mina. Sicuramente è il giocatore meno in forma della Nazionale. Non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma l'avevo già detto a mio figlio ai Mondiali del 2018 nonostante i suoi gol: se giochi con questi difensori centrali, non c'è niente da fare"