Fiorentina, senti Maxime Lopez: 'Non so se resterò. Mi servirebbe tornare a giocare una stagione da titolare'

33 minuti fa



Maxime Lopez è arrivato a Firenze la scorsa estate dopo una lunga trattativa con il Sassuolo. Vero e proprio perno del centrocampo neroverde, il francese non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che sperava anche con la maglia gigliata rimanendo indietro nelle gerarchie rispetto ad altri compagni. E il suo futuro, oggi, appare piuttosto incerto. A confermarlo è lo stesso calciatore, in viola in prestito con diritto di riscatto ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Queste le sue parole



INCERTEZZA - "Sono molto contento perché sarà la mia seconda finale europea dopo quella che ho fatto col Marsiglia (Europa League 2018 n.d.r). Non è importante se ero in campo o meno, e poi ho giocato l'andata. Permanenza a Firenze? Non so se rimango alla Fiorentina. Sono qui in prestito con opzione e sarà la Fiorentina a decidere se riscattarmi o meno .Poi uno deve sempre fissarsi degli obiettivi. Ma per tornare nel grande giro dovrei fare il titolare per una stagione intera, giocando tra 35-40 partite in una buona squadra".