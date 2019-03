Il difensore serbo della Fiorentina, Nikola Milenkovic, ha rilasciato un'intervista al Messaggero toccando vari temi tra cui gli obbiettivi stagionali della squadra

e soprattutto sul big match contro la Lazio.



Queste le sue parole:"Chiesa, Muriel e Simeone saranno il nostro segreto per l'Europa. Domenica avremo un'occasione importantissima anche se non sarà l'ultima per

raggiungere l'Europa che è un nostro obbiettivo, così come la vittoria della Coppa Italia".