Manuel Pasqual, ex capitano della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino in vista della sfida con l'Empoli, altra sua ex squadra. Vi riportiamo la sua risposta alla domanda su Vlahovic:



"Se vuoi cederlo a gennaio, devi avere già le idee chiare sul sostituto, devi avere in mente una prima scelta. E non è detto che trovi qualcuno disponibile a vendere il pezzo pregiato della propria squadra. E anche se lo facesse, lieviterebbe il prezzo. È vero che più vai avanti e più si avvicina la scadenza del contratto, ma quello di Vlahovic scade nel 2023, non a giugno del 2022. Non penso che sei mesi di differenza cambierebbero di molto il livello del valore del giocatore. A lui darei una gran pacca sulla spalla e gli direi di continuare ad allenarsi e andare forte come sta facendo, lasciando stare vicende contrattuali ed extra campo".