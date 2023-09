David Pizarro è intervenuto in un'intervista al Corriere Fiorentino. Queste le sue parole: "Se mi rivedo nei nuovi mediani della Fiorentina? In generale no, se parliamo di un centrocampista che imposta sì, lo sanno fare bene sia Arthur che Maxime Lopez. Italiano cerca evidentemente questo tipo di giocatori che impostino l’azione e facciano girare palla. Certo per me nel centrocampo viola manca uno con le caratteristiche di Amrabat, un giocatore che spezzi il gioco e faccia valere la sua fisicità aiutando la difesa e proteggendo il compagno di reparto. Nella mia carriera ho avuto la fortuna di avere accanto compagni, «cagnacci» come li definisco sempre io, come De Rossi e Muntari, giocatori di sostanza. Nella coppia uno gioca e uno protegge. Per me Lopez ed Arthur sono troppo simili a livello fisico e in questo momento non ce li vedo insieme, deve giocare o l’uno o l’altro"



INTER - L’inizio della Fiorentina è stato importante, ma l’Inter ti ha dimostrato che con le squadre di livello devi stare più attento e in futuro di avversarie così la squadra viola ne dovrà affrontare altre, già alla ripresa dopo questa pausa.