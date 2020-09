Thiago Silva, difensore del Chelsea, spiega perché ha scelto i londinesi: "E' la fama di vittorie che mi motiva giorno dopo giorno e ho scelto la Premier perché voglio conquistare il titolo anche in questo campionato. E sono certo che lotteremo fino alla fine. La squadra è davvero forte, abbiamo un grande tecnico e sono qui per dare il mio contributo affinché il Chelsea vinca tutto quello che sarà possibile vincere". Il brasiliano ex Milan, svincolatosi dal Psg, è stato cercato anche dalla Fiorentina.