Fiorentina, senti Vitale: "Se Commisso non vuole far meglio deve andarsene. Palladino? Fumo negli occhi"

Il dirigente di lungo corso, molto affezionato alla Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato del momento difficile che sta vivendo la squadra gigliata: "Fa malissimo, per tutto per il popolo viola. Tifosi passionali come quelli fiorentini non è facile trovarli, onestamente qualcuno si deve fermare e farsi un esame su quello che è stata la Fiorentina e su dove dovrebbe tornare ad essere. Se avesse giocato come la partita di Brugge, sarebbe stato diverso. Nel secondo tempo ha giocato proprio male. Mi sento tradito da un giocatore importante come Nico Gonzalez che ha fallito, Arthur non ne parliamo. Bonaventura lo avevo visto che non stava bene. I giocatori più importanti hanno fallito, ho contestato molte volte Italiano, ma per quello che ha fatto nei tre anni gli do la sufficienza, come la do a Terracciano. Per il resto do l'insufficienza a tutti, la Fiorentina è questa. L'allenatore ha fatto più del valore della rosa a disposizione".

"La proprietà deve dire quello che vuol fare, senza girarci intorno. I tifosi non hanno il ciondolo al naso, vogliono sapere quali sono i programmi. I fiorentini non meritano questo, non li devono illudere. Commisso? Se non ha in mente l'impegno di fare meglio deve andare, via. Lo deve dire, senza stare più ad evocare altri temi come lo stadio"."Sono giovani e devono imparare, Goretti ha fatto discretamente a Reggio Emilia e prima a Perugia. Palladino ha fatto bene due anni a Monza, ma alle spalle aveva un dirigente che lo ha fatto per quarant'anni e l'ha saputo coprire. Però è tutto fumo negli occhi, il calcio si fa con la società"."