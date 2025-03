Getty Images

Fiorentina, senza Europa sarà rivoluzione. E Palladino non sarà confermato

2 ore fa

Giovedì alle 21 la Fiorentina e Raffaele Palladino si giocano tutto. I viola saranno infatti di scena al Franchi nel ritorno degli ottavi di Conference League dopo la sconfitta nei primi 90' contro il Panathinaikos in Grecia. Allo Spyros Louis è finita 3 a 2 e serviranno dunque due gol di scarto a Ranieri e compagni per passare direttamente ai quarti senza passare da supplementari e rigori. Si tratta di un crocevia fondamentale per gli obiettivi che si è posta la società in questa stagione.



AVVERTIMENTO - Perché la Fiorentina, come nelle altre stagioni, vuole migliorare il proprio piazzamento rispetto all'ann precedente ed è per questo che non accetterà un'uscita anzitempo agli ottavi di finale dalla competizione. Anche perché, bisogna considerare l'eliminazione patita per mano dell'Empoli in Coppa Italia e una classifica in campionato che si sta man mano complicando. Per questi motivi, scrive La Gazzetta dello Sport, il club metterà in atto una vera e propria rivoluzione la prossima estate se non dovesse arrivare la qualificazione in Europa a fine anno. Con lo stesso Raffaele Palladino che non verrebbe confermato.