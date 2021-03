Il Corriere Fiorentino sottolinea che ricorre già un anno da quando gli stadi hanno chiuso le porte ai tifosi. Il quotidiano scrive che, soltanto con gli abbonamenti, la Fiorentina lo scorso anno aveva incassato 6.412.766 milioni di euro, cifra totalmente azzerata poiché anche quando i cancelli sono stati aperti a mille spettatori i tagliandi erano in omaggio. Il "rosso" tuttavia si allarga, ad esempio le ultime sei partite casalinghe dello scorso campionato hanno portato a una perdita complessiva di altri 2,4 milioni di euro, mentre la stagione attuale nelle stime del club dovrebbe portare a perdite dalla biglietteria per altri 10 mln. Oggi i calcoli contano già 6 mln in fumo, a fine campionato secondo le analisi arriveranno a 12,4 solo per queste voci.