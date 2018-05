La Fiorentina non deve nascondersi. Anzi, deve dimenticare in fretta la sconfitta contro il Milan, andare in vacanza e affidarsi ai propri dirigenti. In sede di mercato le scelte sono chiare: Pioli ha chiesto "pochi giocatori ma buoni, di personalità". E ne ha tutte le ragioni. Sono mancati alcuni titolari, la panchina non ha donato l'apporto che serviva. Calciatori veri, di qualità, per uscire dall'incubo "No-Europa", realizzatosi per la seconda stagione consecutiva.