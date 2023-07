Continua a tener banco la questione Castrovilli in casa Fiorentina. Il ragazzo ha il contratto in scadenza nel 2024 e al momento non c'è un accordo col club per il rinnovo. Una situazione di stallo che, scrive La Nazione, necessita di un passo indietro da parte di Castrovilli sulle richieste per farla sbloccare. Secondo il quotidiano, a breve potrebbe arrivare un incontro decisivo, uno di quelli da dentro o fuori.