Eder, attaccante ex Inter e Sampdoria, può tornare in Italia. Ora al Jiangsu Suning, l'italobrasiliano ha nostalgia della Serie A: come scrive la Gazzetta dello Sport, sull'ex nazionale azzurro ci sono Fiorentina e Bologna. L'ostacolo è l'ingaggio da 8 milioni lordi, ma Eder è pronto ad abbassarlo pur di tornare nel paese in cui è diventato grande.