In casa Fiorentina si scalda il mercato in uscita. Secondo quanto riportato da fiorentinanews.com, il francese Valentin Eysseric potrebbe lasciare il Franchi senza troppi rimpianti per la dirigenza della Fiorentina. Ad inizio stagione l'ex Nizza aveva subito un infortunio ed al suo rientro Stefano Pioli aveva già delineato le gerarchie per il suo scacchiere tattico. Se dovesse arrivare perciò una cifra vicino ai 4 milioni di euro, la dirigenza toscana saluterebbe il giocatore transalpino.