C'è anche il Cagliari su Amrabat, come riporta oggi l'edizione locale de La Nazione. Il centrocampista marocchino è ai margini della rosa di Italiano e cerca una nuova sistemazione, e la soluzione del prestito con diritto di riscatto sembra l'unica percorribile, anche se non la più gradita alla Fiorentina. Insieme ai sardi, Torino e Sampdoria. Prestito in vista anche per Maleh, che piace, ma ha bisogno di giocare e di trovare uno spazio che attualmente non ha.