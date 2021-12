A un anno dal lancio sul mercato, la piattaforma multiservizi di proprietà di Planet Entertainment, divisione del gruppo SKS365, prosegue il suo percorso di crescita al fianco del club toscano nella veste di Official Value-Added Services Partner.Il marchio è infatti presente presso lo stadio “Artemio Franchi” sui Led bordo campo, backdrop interviste e maxischermo durante tutte le partite casalinghe di Serie A e Coppa Italia della squadra viola. PlanetPay365 è anche sul web, con campagne di social media marketing, digital awareness e lead generation sui canali ufficiali del club toscano.In aggiunta, in qualità di partner ufficiale della ACF Fiorentina per i servizi a valore aggiunto,Grazie a “InViola Card”, sarà possibile accumulare punti in tutti i corner PlanetPay365 e approfittare di numerosi vantaggi.“Siamo estremamente soddisfatti di proseguire il percorso virtuoso intrapreso la scorsa stagione con la Fiorentina, una squadra con una storia e valori importanti e fortemente legata al territorio”, ha dichiarato Troy Cox Chief Commercial Officer di SKS365. La Toscana rappresenta una Regione chiave per i nostri obiettivi di business e questa sinergia rinnovata ci permette di valorizzare il nostro progetto e renderlo più competitivo non solo a livello regionale ma anche su base nazionale”.“Siamo lieti di proseguire questa nuova collaborazione con un’azienda che offre ai clienti una molteplicità di servizi diversificati con alti standard tecnologici, in un’unica soluzione. Un partner tecnologico e improntato alla qualità e alla passione, che come noi ha a cuore l’innovazione. – ha detto, Direttore Generale di Fiorentina.”.