Fiorentina, Ikoné resta... per ora: perché è saltato lo scambio con Belotti e la cifra che chiede Commisso

Filippo Caroli

Sono giorni caldi, quasi bollenti (nonostante la stagione) al Viola Park sul fronte calciomercato. E la piazza invoca a gran voce, dopo che lo ha fatto anche il tecnico Vincenzo Italiano, rinforzi per tentare di mantenere la quarta piazza in classifica, ottenuta con le unghie e con i denti. Nzola, per un motivo o per un altro, al momento non ha funzionato. Lo stesso si può dire di Ikoné, che nei due anni passati con la maglia gigliata non ha mai dato l'impressione di poter incidere. Ecco che dunque all'orizzonte si è profilata la possibilità di uno scambio con la Roma che avrebbe coinvolto anche Andrea Belotti. Uno scambio che sotto il profilo tecnico avrebbe accontentato tutti. La Fiorentina avrebbe ottenuto un attaccate pronto e e totalmente a suo agio nel campionato italiano, la Roma un esterno per il nuovo schema tattico targato De Rossi. Un'idea che, però, come abbiamo sempre ribadito, è di difficile attuazione.



RAFFREDDATA - Una pista che è sempre stata piuttosto in salita per un motivo molto semplice: l'ingaggio da 2,5 milioni di euro netti che percepisce Belotti è considerato abbastanza fuori mercato per la società viola, che nel corso della gestione Commisso ha sempre cercato di privilegiare una certa "linea verde". La conferma è arrivata questa mattina da parte del dg viola Joe Barone che ha sostanzialmente tolto il ragazzo dal mercato annunciando urbi et orbi che non si trasferirà in giallorosso. Una possibilità, quella della permanenza, resa ancor più concreta dalla partenza imminente di Brekalo, pronto a tornare in patria. Resta il fatto che il momento che sta vivendo Ikoné, ai minimi storici per quanto riguarda il rapporto con l'ambiente, spinge a profonde riflessioni anche all'interno della società.



BLINDATO? - La verità è che nella Fiorentina della gestione Commisso (e per questo parlano le recenti sessioni di mercato), nessun calciatore è realmente incedibile. Anzi, il club viola è sempre disposto a sedersi al tavolo per trattare i propri asset, purché arrivino richieste ed offerte congrue al valore che ne fa la società. Ambienti vicini alla Fiorentina fanno sapere che il francese non sia mai stato sul mercato e che potrebbe aver ricevuto qualche timida richiesta. Ma qualora arrivasse un'offerta concreta la Fiorentina sarebbe assolutamente pronta a valutarla. Ikoné è arrivato a Firenze nella sessione invernale del 2022 e ha un contratto che scade nel 2026. La sensazione, è che se da qui a fine mercato arrivasse un'offerta superiore ai 10 milioni (che significherebbe una plusvalenza considerando il valore del cartellino e i relativi ammortamenti), la società non la cestinerebbe immantinente...