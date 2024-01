Fiorentina, si allontana Reyna: la situazione

La Fiorentina continua a lavorare in queste ultime ore di sessione invernale per regalare a Vincenzo Italiano un esterno sul mercato. E in questo senso arrivano aggiornamenti per quanto riguarda la situazione di Giovanni Reyna del Borussia Dortmund, che i viola stanno valutando proprio in queste ore. La dirigenza viola era propensa a ragionare sulla formula del prestito, ma il recente inserimento del Nottingham Forest ha cambiato i piani a Firenze.



Sembra imminente, infatti, che il club inglese riesca a effettuare il sorpasso decisivo e a ottenere, per i prossimi 6 mesi, le prestazioni del giocatore statunitense, pronto a limare ogni dettaglio e a prepararsi a una nuova avventura in Premier League, dopo le zero reti in 14 presenze nel corso di questa stagione.