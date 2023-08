La Fiorentina continua ad attendere l'offerta giusta dal Manchester United per la cessione di Amrabat. I Viola, si legge su La Nazione, continuano a chiedere 25 milioni che non sono però ancora arrivati sul tavolo della dirigenza. Non appena si sbloccherà l'impasse e il marocchino partirà, il club è pronto ad investire e a chiudere per Nico Dominguez del Bologna.