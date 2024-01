Fiorentina, si avvicina il rientro di Castrovilli. Ma potrebbe rimanere fuori rosa

A febbraio, dopo l'operazione al crociato subita quest'estate, Gaetano Castrovilli rientrerà ad allenarsi a pieno regime in casa Fiorentina. Tuttavia, restano dubbi sul fatto che il calciatore possa rientrare nelle liste del club viola. Secondo il Corriere Fiorentino, il rischio di restare fuori è concreto per il Campione d'Europa che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e che, verosimilmente, non verrà rinnovato. Di posti liberi, al momento, ce ne sono due, ma con il mercato che incombe è facile pensare che possano essere colmati.