Quando manca ormai sempre meno alla conclusione del calciomercato estivo, la Fiorentina è pronta all’ultimo grande sforzo per rinforzare la rosa e provare a tornare nei piani alti del calcio italiano. Dopo i primi grandi movimenti, conclusi con l’arrivo in viola di Franck Ribery, Pradè e gli uomini di mercato della Fiorentina sono alla ricerca di almeno un giocatore duttile, capace di ricoprire più ruoli dell’attacco, per aggiungere qualità ed imprevedibilità alla fase offensiva, ed il nome che maggiormente piace è quello di Rodrigo De Paul.



ARGENTINA- Gli ultimi giorni di mercato viola saranno decisamente a tinte albicelesti, visto che tante delle manovre passano da giocatori agentini. Come detto De Paul resta l’obbiettivo principale per la dirigenza viola, che è pronta a mettere sul piatto una cifra leggermente superiore ai 30 milioni, ma anche Giovanni Simeone avrà un ruolo in questa scacchiera. Il Cholito, infatti, dopo una stagione negativa, le panchine nelle prime due gare e una scarsa fiducia riposta in lui, sembra essersi deciso ad accettare l'idea di lasciare Firenze, con Sampdoria e Cagliari che hanno iniziato una vera e propria asta per averlo.



TANGO- Si tratta quindi di un vero e proprio tango per la Fiorentina, che è pronta a salutare un argentino per abbracciarne al più presto un altro. Simeone verrà ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato poco sotto i 15 milioni, con la dirigenza gigliata che ha incontrato l'entourage del giocatore per velocizzare i tempi della cessione, che garantirebbe ai viola il tesoretto che servirà per convincere l'Udinese a lasciar partire De Paul. La partenza di Simeone, inoltre costringerebbe i viola a cercare una nuova punta titolare, con Pedro del Fluminense che piace molto a Pradè. Se la Fiorentina, però, riuscisse veramente a mettere le mani su De Paul, il lavoro degli uomini mercato viola si potrebbe sicuramente ritenere concluso, con la Fiorentina pronta a candidarsi tra le sorprese della stagione.