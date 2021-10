L'intesa tra Milenkovic e Igor nella gara di lunedì contro il Venezia si è dimostrata fallace in un'unica, decisiva occasione: il gol di Aramu. Il giorno dopo la ripresa dei lavori al centro sportivo, Italiano, l'allenatore della Fiorentina, ha voluto mettere ancora una volta in discussione la composizione della coppia centrale viola, provando accanto a Milenkovic il connazionale Nastasic (come si vede anche in alcuni video postati sui canali social). La squadra gigliata non ha ancora trovato un duo ideale da mettere a protezione del portiere.