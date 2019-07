Si parla molto della trattativa per Pol Lirola, ma la distanza tra domanda ed offerta è ancora ampia. Pradè infatti si è spostato su Joakim Maehle, difensore destro danese del Genk, che ha giocato anche nella nazionale Under 21. Ha un contratto in scadenza nel 2020 ma pare ci sia anche un’opzione di rinnovo a favore del club. La valutazione sul mercato è di circa 9 milioni di euro, con margini di trattativa più ampi rispetto a quelli con il Sassuolo. Così riporta il Corriere dello Sport.