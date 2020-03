La Fiorentina è alla ricerca di un grande trequartista, un numero dieci che possa aumentare il livello della rosa, capace di fare la differenza in campo. Secondo quanto riporta La Repubblica, gli osservati speciali sono sostanzialmente due, più un terzo più staccato. Si tratta di Lucas Paquetà ,Rodrigo De Paul e anche di Ruslan Malinovsky. Il brasiliano non è riuscito ad incidere al Milan, la viola ci aveva già provato a gennaio e in estate tornerà alla carica, anche se la valutazione è di 30 milioni. Per l'argentino, i viola sono stati vicini ad acquistarlo in estate, e il suo ciclo ad Udine sembra essere finito.