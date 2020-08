A centrocampo, dopo Amrabat, alla Fiorentina serve un metronomo, come riporta il Corriere dello Sport. Un elemento in grado di impostare e di fare da collante tra difesa e mediana. Merce rara sul mercato. Piace molto Marc Roca del retrocesso Espanyol, la concorrenza di Atalanta e Milan è forte. Sondaggio viola anche per Linetty della Sampdoria, il Torino è in pressing da tempo ed avrebbe già formulato un’offerta. Resta vivo il sogno del veterano Radja Nainggolan, ma il belga per motivi familiari preferirebbe rimanere in Sardegna oppure a Milano. Pradè rimarrà alla finestra fino all’ultimo, pronto a inserirsi qualora dovessero aprirsi spiragli.