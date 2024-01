Fiorentina: sondaggio per Thiago Almada dopo i no di Inter e Genoa su Carboni e Gudmundnsson

La Fiorentina non ha effettuato sondaggi solamente per Gudmundnsson e Valentin Carboni, ma lo avrebbe fatto anche per l’esterno offensivo dell’Atlanta United, Thiago Almada, valutato dal club circa 25 milioni di euro, una cifra ritenuta alta dai viola.



I DETTAGLI - La Fiorentina è alla ricerca di esterni offensivi o comunque di giocatori che possano alzare il tasso tecnico della squadra e aumentare il numero di gol. I migliori marcatori del club in Serie A sono Nico Gonzalez e Bonaventura con 6 reti ciascuno, ma il primo è tornato recentemente da un infortunio, il secondo ha avuto un inevitabile calo in zona gol e l’ultima rete risale alla quattordicesima giornata. Nell’ultimo periodo Lucas Beltran è entrato meglio nei meccanismi della squadra di Italiano e ha realizzato 4 gol nelle ultime 7 partite di campionato, ciò nonostante in determinate partite la Viola non riesce a concretizzare quanto produce e per questo vorrebbe puntellare il reparto offensivo. Per puntellarlo quindi avrebbero fatto un sondaggio per l’argentino classe 2001 dell’Atlanta United, i costi vengono ritenuti però alti. Il contratto dell’argentino scadrà nel dicembre 2025.