La Fiorentina è ancora alla ricerca del nuovo allenatore, con Iachini che pare lontano, e Juric che ha rinnovato con il Verona. Secondo quanto riporta il Tgr, non sarà neanche il tanto chiacchierato Daniele De Rossi, che non ha ancora il patentino, e non ha intenzione di presentarsi alla prima esperienza su una panchina di prestigio come quella viola con un prestanome.