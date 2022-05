Nonostante sia riuscito ad entrare nei cuori di tutti i tifosi viola, a causa di quanto dimostrato in campo e per la sua naturalezza fuori, Alvaro Odriozola sembra essere ben lontano dal rimanere a Firenze. Il ritorno verso il Real Madrid è sempre più vicino per il terzino detro della Fiorentina. Infatti, econdo quanto riportato quest’oggi da La Nazione, attualmente le chance che il club gigliato possa acquistare a titolo definitivo lo spagnolo sono quasi nulle: nessuna possibilità quindi che i viola paghino gli oltre 20 milioni di euro che i Blancos richiedono.



L’unica opportunità ancora in ballo è simile a quella che ha portato Odriozola alla corte di Rocco Commisso: il rinnovo, del prestito di un ulteriore anno. Rimane invece sul tavolo la possibilità di un rinnovo del prestito, con ingaggio stavolta totalmente a carico della Fiorentina e quindi 4 milioni netti che dovrebbero essere messi nel monte ingaggi della squadra nella stagione 2022/2023. Una riflessione in questo senso è d’obbligo per i dirigenti gigliati.