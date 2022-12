Negli scorsi giorni uno dei giocatori più accostati alla Fiorentina di Rocco Commisso, oltre al blucerchiato Sabiri, è senza dubbio quello del centrocampista del Bologna e della Nazionale argentina Nicolas Dominguez: il classe ’98 piace molto ai viola che gia nella prossima sessione di mercato potrebbero offrire la giusta cifra per far vacillare i rossoblu: nelle ultime partite casalinghe del Bologna anche il Dg gigliato Joe Barone è stato avvistato ad assistere alle prestazioni del gioiello sudamericano. Nelle ultime ore però sono arrivate novità su di lui, novità che probabilmente non faranno felice i viola.



Nelle ultime ore infatti il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio, durante una lunga intervista a MadeinBo Tv, ha parlato della soluzione contrattuale che rigurda alcuni dei giocatori felsinei, tra cui chiaramente l’argentino finito nel miro della Fiorentina. Queste le sue parole in merito:



"Vogliamo rinnovare e a parole anche gli agenti sono di questa idea, tra prima e dopo Natale cerchiamo di chiudere perché sono giocatori su cui abbiamo investito tanto e di cui il mister è contento"